В Якутске в доме на улице Орджоникидзе произошел пожар

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Якутии

22 февраля в Якутске произошел пожар в многоквартирном высотном доме по адресу ул. Орджоникидзе, 49, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Якутии.

К месту вызова оперативно прибыли пожарные Якутского пожарно-спасательного гарнизона, на момент их прибытия горела квартира на втором этаже.

В данный момент проводится эвакуация жильцов. Информация уточняется.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Якутии

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Якутии

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Якутии

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.