В Якутии выявлено 48 новых случаев коронавирусной инфекции

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По состоянию на 22 февраля в Якутии зарегистрировано 48 новых случаев COVID-19, сообщает в своем телеграм-канале заместитель руководителя оперштаба республики Ольга Балабкина.

В том числе в городе Якутске — 23 случая, в Алданском районе — 5 случаев, в Мирнинском районе — 4 случая, в Ленском и Нерюнгринском районах — по 3 случая, в Абыйском, Кобяйском, Мегино-Кангаласском, Олекминском, Хангаласском районах — по 2 случая.

За сутки лабораториями республики проведено 1 465 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 759 837 тестов.

За последние сутки госпитализировано 7 человек, выздоровело 20 человек. Лечение в стационарах получают 14,7% больных, в амбулаторных условиях — 85,3%. Из 122 развернутых коек для лечения больных COVID-19 свободно 36,9%.

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