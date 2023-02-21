Глава Якутии прокомментировал обращение Владимира Путина

Фото: правительство Якутии

Глава Якутии Айсен Николаев прокомментировал обращение Владимира Путина к Федеральному собранию. Президент поднял ряд вопросов и инициатив, связанных с СВО, в частности, создание государственного фонда помощи военнослужащим. Николаев подчеркнул, что Якутия «продолжит миссию крепкого экономического тыла страны».

«Во всех направлениях важна роль регионов. Якутия как один из динамично развивающихся регионов России с промышленным ростом в 10%, несмотря на санкции и открытую войну Запада против нашей страны, продолжит миссию. В числе приоритетных задач: и повышение производительности труда, и создание новых производств», – заявил Николаев.

Глава Якутии добавил, что одним из важных вопросов является также повышение МРОТ с 2024 года и вопросы поддержки семей с детьми. Также Николаев упомянул поручение Путина правительству переработать систему образования и вернуться к форме специалитета с 4-6 годами обучения.

«Разворот на Восток – уже факт, мы должны более активно работать со странами АТР, Ближнего Востока, Средней Азии, продолжать развивать наши связи. Развитие Восточного полигона и Северного морского пути сегодня не являются вопросами перспективы, их нужно решать уже сейчас для проектов развития России. Их поддержка даст импульс развитию Дальнего Востока и нашей Якутии», – добавил Николаев.

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