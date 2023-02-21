В Якутии сформировали новый перечень допоснащения участников СВО

Фото: оперштаб Якутии

Власти Якутии сформировали новый список дополнительного оснащения и экипировки, которую будут передавать в зону СВО. Его сформировали с учетом пожеланий самих бойцов, которые набрались боевого опыта, и опорных пунктов Якутии в ДНР.

«Вносимые коррективы должны способствовать более четкому взаимодействию опорных пунктов с воинскими частями», – заявил председатель Госкомобеспечения Якутии Дмитрий Лепчиков.

Добавим, что сегодня Владимир Путин инициировал ряд нововведений по части обеспечения СВО, к примеру, поручил создать государственный фонд помощи военнослужащим. В Якутии решение назвали долгожданным и своевременным.

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