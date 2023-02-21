В Якутске автобус наехал на несовершеннолетнюю девушку

Фото: ГИБДД Якутии

В Якутске водитель автобуса наехал на пешехода. Под колесами транспорта оказалась 17-летняя девушка, которая в этот момент переходила дорогу по «зебре». Водитель не предоставил преимущества пешеходу.

В ГИБДД сообщили, что ЧП произошло на переходе Сергеляхского шоссе – автобус в этот момент ехал от Вилюйского тракта в направлении Билибина. Девушка осталась жива, но ее состояние не уточняется.

Водитель – 59-летний мужчина, – имеет большой стаж вождения в 24 года. У него есть удостоверение в трех категориях, и за нарушения за последний год он не привлекался. Освидетельствование также показало, что мужчина трезв – судя по всему, он просто проморгал появление пешехода.

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