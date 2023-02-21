В Якутии ищут школьницу, которая ушла из дома три дня назад

Фото: МВД

В Якутии разыскивают несовершеннолетнюю девочку, которая ушла из дома. Сардане В. 13 лет – она ушла из дома в Якутске еще 18 февраля, и с тех пор не дает о себе знать.

В полиции сообщили, что в тот момент девочка была одета в белую бейсболку, черную короткую куртку и черные ботинки. Рост – около 150 сантиметров.

Тех, кто обладает какой-то информацией, просят звонить по телефонам 102, 421717, 89244679197, 89142620007.

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