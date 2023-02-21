Прогноз погоды в Якутске на среду, 22 февраля

Фото: KP.RU

Днем 22 февраля в Якутске температура воздуха составит до -23 градусов, сообщает Якутское УГМС.

«Небольшой снег, ветер северо-восточный, днем северо-западный 2-5 м/с. Ночью -32-34°, днем -23-25°», — говорится в прогнозе.

Сегодня в три часа дня в столице республики зафиксировали -28 градусов, ветер 1 м/с.

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