Три встречи с судьей за день: жительницу Якутска трижды судили за кражи продуктов

Фото: Артем КИЛЬКИН

16 февраля в 16:00 судья Якутского городского суда Анатолий начал рассмотр дела жительницы Якутска гражданки Светланы, обвиняемой в краже продуктов из магазина.

Согласно материалам дела, в конце прошлого года (протокол составлен от 9 декабря) женщина похитила в 14:00 конфеты «Петушок-золотой гребешок», 42% натуральные сливки, творог, закуску кимпап, колбасу сервелат «Хоту-Ас». Всего на общую сумму 886,79 рубля.

Подсудимая вину признала. И решение вынесли быстро — штраф в 1000 рублей.

Следующим делом, рассматриваемым Анатолием, стала еще одна кража, совершенная той же гражданкой, но уже в 15:30 (протокол так же от 9 декабря). Объектом вожделения в этот раз стали яблочный джем, две томатные пасты, филе фореля, колбаса пепперони. Сумма — 844,6 рубля.

Подсудимая снова покорно признала вину. Решение — штраф в 1000 рублей, опять.

Каково же было удивление Анатолия, когда чуть позже, в 16:20, пред ним предстала уже хорошо знакомая ему Светлана, обвиняемая опять же в краже из продуктового магазина, но уже в 18:00 (протокол, конечно, тоже от 9 декабря). В этот раз хозяйке позарез понадобились свежие огурцы и две шаурмы. Всего на 442,85 рубля.

Роковая женщина и в третью встречу не стала отрицать свою вину. Судья выписал ей третий тысячный штраф за день. На том и расстались. Это было последнее дело Анатолия в тот день.

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