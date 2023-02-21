Житель Якутии отсудил 90 тысяч рублей за неисправный смартфон стоимостью в 2,5 раза меньше

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В Хангаласском районе в пользу потребителя, купившего смартфон с недостатком, взыскано порядка 90 тысяч рублей, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Якутии.

Телефон стоил 36 690 рублей. После покупки новый владелец выявил в нем брак — гаджет самопроизвольно выключался. Покупатель сдал его по гарантии в ремонт. Однако проблему это не решило.

И тогда потребитель обратился за защитой в территориальный отдел управления Роспотребнадзора.

Суд удовлетворил иск. С ответчика АО «Мегафон Ритейл» в пользу покупателя, помимо самой стоимости смартфона, взыскали неустойку в 19 078 рублей, моральный вред 3000 рублей, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворить требование потребителя — 29 384 рубля, а также судебные расходы по уплате государственной пошлины. Всего около 90 тысяч рублей.

Ответчик обжаловал данное решение, однако районный суд оставил его без изменений.

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