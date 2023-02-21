В Оймяконском районе Якутии идет подготовка к проведению Ысыаха Олонхо

Фото: Елена ПОТОЦКАЯ

В Якутии проверили ход подготовки к республиканскому Ысыаху Олонхо-2023, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

На месте проведения праздника планируется построить 16 обрядовых объектов. Как сообщил индивидуальный предприниматель Родион Ефремов, на днях из Якутска привезли 80 кубометров стройматериалов, железобетонные трубы от поставщика получат уже в конце февраля и отправят их в село Томтор.

Сооружение главного символа национального праздника «Аал Луук Мас» почти завершено, а все работы по возведению объектов планируют завершить в установленные сроки.

XVI республиканский Ысыах Олонхо состоится 1-2 июля 2023 года в этнокультурном комплексе «Кемус куруе» в селе Томтор Оймяконского района.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.