Машины не едут, а плывут: в Мирнинском районе Якутии на трассу вышла вода

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Жители поселка Светлый жалуются, что на дорогу, ведущую в город Мирный, часто выходит вода и машины не едут, а буквально плывут, передает телеканал «Алмазный край».

Это происходит в десяти километрах от поселка. А когда дорога подмерзает, водители высаживают пассажиров, чтобы проехать опасный участок.

Селяне пожаловались главе Якутии Айсену Николаеву во время его прямого эфира.

«По дорогам в Мирнинском районе большая работа проводится. И на федеральных, региональных, муниципальных дорогах еще не все сделано. Бывают и такие случаи выхода вод. Это все рабочие вопросы, мы обязательно будем их решать. Какие-то нарушения технологические если есть, то я уверен, что дорожники мирнинские — одни из лучших у нас в республике — обязательно с этой проблемой быстро и качественно справятся», — ответил руководитель региона.

Сегодня, 21 февраля, телеканал сообщил, что на месте работает техника, которая ликвидирует последствия выхода воды на трассу.

Фото: «Алмазный край»

По словам специалистов, на этом участке дороги уже около месяца поднимаются грунтовые воды. Для борьбы с наледью решено установить постоянное дежурство.

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