Местные кадры в АЛРОСА: Жизнь интереснее, когда живешь работой

Айаан Федотов. Фото: Мичил ГУРЬЕВ, «Алмазы Анабара»

АЛРОСА уделяет особое внимание трудоустройству жителей Якутии. Это одно из основных направлений социально-экономической поддержки республики. О том, как работа в крупнейшей алмазодобывающей компании в мире дает возможность людям, живущим в суровых условиях Крайнего Севера, получить достойный заработок, обрести интересную профессию и реализовать свои мечты, нам рассказали сами работники – жители якутских сел.

Только за прошлый год в группу компаний АЛРОСА, включая АО «Алмазы Анабара», трудоустроились более трех тысяч якутян. Среди них – 358 сельских жителей и 721 молодой специалист в возрасте до 35 лет. 285 человек были приняты на работу вахтовым методом и на сезонные работы.

Проект «Местные кадры – в промышленность», который успешно реализует в Якутии Государственный комитет по занятости населения, также включает в себя организацию программы профессионального обучения, дополнительного образования граждан и стажировку для молодых специалистов. Так, в 2022 году 16 студентов смогли пройти целевое обучение в образовательных организациях Якутии. По программам дуального обучения в Региональном техническом колледже в г. Мирном прошли подготовку 156 студентов, а для 18 молодых специалистов АЛРОСА организовала стажировку в Айхальском и Мирнинско-Нюрбинском ГОКах.

«Вместе с республикой мы продолжаем работу по трудоустройству безработных граждан. С 2018 года, когда началась реализация проекта «Местные кадры – в промышленность», мы устроили на работу уже более 10 тысяч якутян. Компания постоянно проводит просветительскую деятельность с Центром занятости населения, участвует в ярмарках вакансий, организует профориентационные мероприятия для молодежи и поддерживает новых сотрудников в самом начале их профессионального пути, реализуя различные программы для легкой адаптации, которые включают в том числе наставничество и менторство», – отметила заместитель генерального директора АЛРОСА Ольга Макарова.

Мы не раз рассказывали о том, что АЛРОСА делает серьезную ставку на местные кадры – жителей сельской местности, молодежь; о том, как меняется их жизнь, когда они попадают в компанию. В немалой степени этому способствует, конечно, достойный уровень заработной платы. Но не только. В компании отлажен процесс обучения работников, и при желании здесь можно получить новую профессию. Новичкам помогают адаптироваться на новом месте, чтобы они могли быстрее влиться в коллектив, легче находили общий язык с коллегами и вместе решали производственные задачи. Такой подход позволяет новым сотрудникам без стресса пройти сложный, переходный для них период, мотивирует и помогает самореализоваться.

Мы попросили рассказать о своем опыте нескольких сотрудников дочерней компании АЛРОСА, АО «Алмазы Анабара», где доля местных кадров составляет 95% от общего числа работников. Только за прошлый год по проекту «Местные кадры – в промышленность» сюда трудоустроилось более 950 человек, две трети из которых – молодые люди в возрасте до 35 лет.

Николай Наумов: «Благодаря компании жизнь на Севере становится легче»

Ближайшим населенным пунктом от прииска Молодо АО «Алмазы Анабара» является маленькое село Сиктях Булунского улуса. Там живет один из наших героев – Николай Наумов.

Николай Наумов. Фото: Мичил ГУРЬЕВ, «Алмазы Анабара»

«Я родился в Тикси, вырос и окончил школу в Кюсюре, а живу в Сиктяхе. В Кюсюре находится самое большое оленье стадо улуса. Мой отец всю жизнь работал в совхозе, свободное от учебы время я помогал ему, учился рыбному промыслу. После службы в армии вернулся на малую родину. Мне здесь хорошо, в Сиктяхе я встретил свою любимую. Здесь мы поженились и остались жить.

Но одного желания жить на Севере бывает мало, нужна работа. Именно ее я нашел здесь, в «Алмазах Анабара». Это большая возможность для меня, и я ею воспользовался, ведь здесь делается ставка на местные кадры. Я работаю проходчиком ГРП «Молодинская» в зимнее время. У нас с супругой трое детей, скоро будет четвертый. Поэтому, чтобы поддерживать необходимый уровень жизни семьи, для лучшего будущего наших детей, нужно хорошо трудиться. На заработанные деньги я в числе прочего купил пиломатериал для строительства дома, “коробку” уже поставил», – рассказывает Наумов.

Николай Наумов. Фото: Мичил ГУРЬЕВ, «Алмазы Анабара»

Сам Николай в летне-осеннее время занимается рыбным промыслом по договору с местными рыбозаготовительными предприятиями, которые, кстати, сдают рыбу в АО «Алмазы Анабара».

«Люблю свою малую родину, отец мой занимался рыболовством, я занимаюсь, надеюсь, и сын пойдет по нашим стопам. Благодарю нашу компанию, которая дает работу для отцов и мужей из многодетных сельских семей, а нас таких в компании много. В общем, благодаря ей жизнь на Севере становится легче», – подытожил наш собеседник.

Айаан Федотов: «Наша жизнь интереснее, когда живешь работой, увлекаешься и мечтаешь»

Айаан Федотов родом из Намского улуса, получил в СВФУ специальность эколог-природопользователь. После службы в армии также устроился в «Алмазы Анабара».

Веселый и любознательный парень на прииске пробовал себя подсобным рабочим, банщиком, кухонным рабочим и остановился на профессии проходчика. По мнению Айаана, это настоящее испытание мужского характера, стойкости и стремления к намеченной цели. Будучи действительно жизнерадостным, он принимает участие во всех активностях, в том числе спортивных состязаниях, которые проходят в компании.

Айаан Федотов. Фото: Мичил ГУРЬЕВ, «Алмазы Анабара»

Айаан никогда не унывает на межвахте. Любознательный, стремительный молодой человек всегда находит применение своей энергии: перегонял автомобили, продавал телефоны, а в сложный для всех период пандемии наладил бизнес по доставке пиццы. Находчивый проходчик нанял трех поваров, администратора, бухгалтера, развозчика. И дело пошло в гору.

«У меня нет экономического и финансового образования, было только желание. Чтобы претворить идею в реальность – нужны деньги, поэтому я, как мог, откладывал заработанные на вахте средства. Очень благодарен «Алмазам Анабара» за то, что компания помогает заработать и добиться своей цели.

Только став работодателем, я понял, насколько это ответственно и сложно быть руководителем – даже маленького коллектива. Много организационных задач, которые сложно предвидеть. Затраты могут себя не оправдать, поэтому были моменты сомнений, неопределенность. Но здесь, как и на вахте, нужно всегда идти вперед и добиваться лучшего результата. Так меня научили в «Алмазах Анабара», - рассказал Федотов.

В 2018 году АЛРОСА и Государственный комитет Якутии по занятости населения подписали соглашение о сотрудничестве при реализации приоритетного проекта «Местные кадры в промышленность» на период с 2018 по 2022 годы. В 2022 году его действие продлили до 2024 года. В рамках данного соглашения на регулярной основе проводятся мероприятия по трудоустройству безработных граждан Якутии, в том числе из сельской местности. За это время в промышленные предприятия предстоит трудоустроить в общей сложности несколько десятков тысяч жителей республики.

Мичил ГУРЬЕВ, Андрей ШИЛОВ