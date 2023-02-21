В Якутии почти месяц могут быть кратковременные помехи в телевещании

Фото: televizore.ru

Якутян предупреждают о возможном ухудшении телевизионного сигнала с 21 февраля до 16 марта, сообщает издание ЯСИА со ссылкой на якутский филиал РТРС.

Отмечается, что это сезонное явление. Оно связано с положением спутника связи относительно Солнца.

«Когда Солнце оказывается ровно позади спутника связи — на линии с приемной земной станцией — сигналы со спутника глушатся более мощным сигналом Солнца. Расположение Солнца на одной линии со спутником и приемной антенной наземного ретранслятора длится несколько минут в сутки», — объяснили в компании.

Кратковременные помехи длиной от нескольких секунд до 12 минут в сутки возможны с 10:55 утра до 14:58 дня.

При замерзании, рассыпании или полном пропадании картинки якутянам рекомендуют перезагрузить телевизор или приставку. Если это не помогло, нужно запустить в меню автопоиск каналов.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.