Опубликован проект здания для ФНС в Якутске за 1,6 миллиарда рублей

Фото: пресс-служба Управления госстройжилнадзора РС(Я)

Стал известен проект здания за 1,6 миллиарда рублей для территориальных органов Федеральной налоговой службы России в Якутске.

Как уже сообщала «КП – Якутия», конкурс на строительство нового административного здания выиграла компания «Адгезия». Генеральный подрядчик должен начать работы в этом году. Вокруг участка по улице Дзержинского уже возведен забор.

– Восьмиэтажное современное здание будет возведено в Промышленном округе, в квартале «42» на улице Дзержинского, вблизи торгово-офисного центра «БУМ». Площадь объекта составит 13,4 тыс. кв. метров, – рассказал первый заместитель руководителя Управления госстройжилнадзора Якутии Влад Пермяков.

По проекту на цокольном этаже будет обустроена теплая стоянка для автомобилей, комната водителей. На 1 этаже разместятся вестибюль, операционный зал, разделенный на разные зоны приема налогоплательщиков, столовая на 50 мест, актовый зал на 300 мест, пожарный пост, санузлы.

Со 2 по 7 этаж будут располагаться рабочие кабинеты, 5 залов для совещаний, архив, комнаты для отдыха сотрудников, серверные. На 8 этаже запланированы помещения администрации: приемная, кабинеты руководителя и заместителей руководителя, зал совещаний на 45 мест, подсобные помещения и др.

Завершить строительство планируется в четвертом квартале 2025 года.

Всего с начала 2023 года в Управление госстройжилнадзора Якутии поступили извещения о начале строительства 23 новых объектов в республике.

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