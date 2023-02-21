В Якутске пьяный водитель без прав устроил ДТП

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

В Якутске 20 февраля около 6 часов утра нерегулируемом перекрестке улицы Можайского и Маганского тракта произошло ДТП с пострадавшим, сообщает пресс-служба ГИБДД Якутии.

32-летний водитель на Suzuki Wagon R выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Toyota Premio под управлением 58-летнего мужчины.

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

В результате ДТП пострадал водитель Toyota Premio, его госпитализировали на карете Скорой помощи.

Выяснилось, что водитель Suzuki Wagon R водительских прав не имеет. Согласно проведенному медосвидетельствованию, он был пьян — результат составил 0,89 мг/л.

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

В отношении водителя составлен административный материал по ч.3 статьи 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения и не имеющим права управлением транспортными средствами).

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