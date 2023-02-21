В Якутии выявили 46 новых случаев COVID-19 Фото: Иван МАКЕЕВ

На 21 февраля обнаружено 46 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщается в телеграм-канале вице-премьера республики Ольги Балабкиной. Днем ранее региональный оперштаб отчитывался о 45 случаях.

За последние сутки в Якутске зарегистрировано 22 случая, в Томпонском, Усть-Алданском, Среднеколымском, Чурапчинском, Абыйском, Мирнинском, Усть-Янском, Хангаласском, Нюрбинском районах – от 1 до 5 случаев.

Лаборатории республики провели 399 исследований на COVID-19. Всего с начала пандемии обработано 2 758 372 теста. Госпитализировано 8 человек, выздоровели 49 якутян.

Первым компонентом привиты 717 671 человек, или 100% взрослого населения республики. Ревакцинацию прошли 195 778 человек, или 76,9% от количества лиц, у кого наступил срок. Низкие темпы ревакцинации отмечаются в Анабарском, Мегино-Кангаласском, Среднеколымском районах и в Якутске.

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