В Якутске ночью горела жилая многоэтажка

Фото: "Кримякутия"

В Якутске минувшей ночью произошел пожар на улице Горького. Там загорелась одна из квартир в многоэтажке. Пожарным пришлось эвакуировать жильцов дома.

По данным МЧС, сообщение о возгорании поступило в 2:02. Уже через 8 минут на место прибыли пожарные – в этот момент полыхала одна из комнат. Пожарным удалось быстро потушить возгорание, по предварительным данным, оно произошло из-за неосторожного обращения с огнем.

Очевидцы рассказали, что пожарным пришлось выбить окно в квартиру. Также водой оказался залит подъезд, а лифт в доме до сих пор обесточен.

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