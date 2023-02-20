В Якутии «КАМАЗ» столкнулся с пассажирским грузовиком

Фото: МЧС

В Якутии произошло ДТП между «КАМАЗом» и пассажирской модификацией грузовика Shacman. О столкновении сообщили в МЧС – по данным ведомства, оно произошло на технологической дороге в 15 километрах от Ленска.

В МЧС сообщили, что в аварии пострадали как минимум 2 человека. Однако их может быть намного больше – состояние еще 11 пассажиров сейчас уточняется.

На место аварии стянули силы полиции, СНП Ленска и пожарно-спасательного гарнизона.

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