В Якутии экспедиция проедет тысячу километров по тайге, чтобы испытать вездеход

Фото: правительство Якутии

В Якутии команда на вездеходах проедет по тысячекилометровому маршруту. В состав группы войдет 12 человек – на двух вездеходах «Бурлак» они стартуют из Якутска, проедут через Батамай, Сегян-Кюель, Верхоянск и другие населенные пункты, после чего вернутся обратно в Якутск.

«Это многоплановый проект: необходимо испытать вездеходы «Бурлак» в условиях арктической зоны Якутии, должны показать технику жителям, доставить им скоропортящиеся продукты, сократить привычное расстояние маршрута из Якутска до труднодоступных районов. Ночевать будем в машинах, которые полностью приспособлены для этого. Если наша экспедиция пройдет успешно, то этот маршрут надо попробовать осенью», – рассказал один из участников Николай Находкин.

Тестировать «Бурлаки» будут на разных типах местности – в лесу, в горах, на равнине. В путешествие отправятся сразу две модификации вездехода: грузопассажирская и экспедиционная.

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