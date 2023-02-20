Якутские школьники написали более пяти тысяч писем военным на СВО

Фото: правительство Якутии

В Якутии прошла всероссийская акция «Письмо солдату». С 1 по 15 февраля дети писали свои письма российским солдатам в преддверии Дня защитника отечества. Все послания отправят военным в зону проведения СВО.

В правительстве республики рассказали, что якутские школьники написали более пяти тысяч писем. В акции приняли участие школьники из 17 районов и городских округов.

Все письма были отправлены в Минобороны РФ. Оттуда их к 23 февраля передадут российским солдатам.

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