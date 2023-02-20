В Якутии женщина пострадала в ДТП с лихачом

Фото: ГИБДД Якутии

В Якутии произошло ДТП между двумя «Тойотами» на трассе «Умнас». Машины столкнулись в Хангаласском районе – 22-летний водитель ехал в сторону Якутска и в какой-то момент вылетел на встречку, где протаранил авто, в котором находилась семья с несовершеннолетним ребенком.

В аварии травмы получила 41-летняя женщина. Мужчина и несовершеннолетний пассажир травм не получили, ровно как и виновник происшествия.

В ГИБДД установили, что молодой водитель имеет 5-летний стаж вождения, и за последний год неоднократно привлекался на различные нарушения на дороге. Сейчас полиция проводит проверку.

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