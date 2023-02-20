В Амгинском районе проходит отчет правительства Якутии

Фото: АГиП Якутии

Отчет исполнительных органов государственной власти Якутии об итогах работы в 2022 году начался сегодня в Амгинском районе, сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

Рабочая группа посетит 14 населенных пунктов: 20 февраля — Эмиссы, Сатагай, Алтан, Оннес, Болугур и Покровка, 21 февраля — Сулгача, Сэргэ-Бэс, Мяндиги, Чакыр, Бетюнь и Чапчылган, 22 февраля — Соморсун, Абага и итоговый отчет в районном центре Амге.

Гости посетят предприятия и организации, а также проведут личные приемы граждан. Рабочую группу возглавляет министр экономики республики Майя Данилова.

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