В Якутске на улице Петра Алексеева машина сбила ребенка

Фото: группа пропаганды ОГИБДД МУ МВД России «Якутское»

В понедельник, 20 февраля, около 8 часов утра на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Петра Алексеева автомобиль сбил ребенка, сообщает ОГИБДД МУ МВД России «Якутское».

Наезд произошел возле дома №77В. Видео с лежащим на земле пешеходом распространилось утром в соцсетях.

За рулем Toyota Corolla Fielder был мужчина 1984 года рождения. Пострадавший — мальчик 2012 г.р., пытался перейти дорогу слева направо по ходу движения транспортного средства.

Школьника доставили в приемный покой ГБУ РС(Я) РБ№1 НЦМ.

Участников дорожного движения, как водителей, так и пешеходов, просят быть внимательными и соблюдать ПДД.

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