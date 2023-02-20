В Якутске стартовала экспедиция на Север на вездеходах

Фото: Анатолий Семенов

В понедельник, 20 февраля, в Якутске дали старт новой экспедции «Север рядом. Якутскими тропами», сообщил в своем телеграм-канале министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии Анатолий Семенов.

«Одна из главных задач проекта — показать, что, используя вездеходы «Бурлак», можно значительно сократить существующие транспортные маршруты и проложить новые», — написал он.

Фото: Анатолий Семенов

Команда из 12 человек на двух машинах преодолеет более тысячи километров: Якутск — Батамай — Сегян-Кюель — Себян-Кюель — Батагай Алыта — Верхоянск — Батагай — Верхоянск — Суордах — Себян-Кюель — Якутск.

В ходе экспедиции участники также протестируют разработку для обеспечения связью на больших расстояниях — КВ-радиостанций. Одну такую станцию разместят на вездеходе, а другие установят в населенных пунктах по маршруту следования. Планируется, что радиостанции «Безопасной Арктики» обеспечат связь в самых отдаленных и труднодоступных местах.

Проект организован компанией «Вездеходы «Бурлак» совместно с Российским союзом спасателей и МЧС России.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.