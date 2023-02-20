У автовокзала Якутска загорелся автомобиль

Фото: «Якутск Вечерний»
Днем в понедельник, 20 февраля, в районе автовокзала Якутска загорелась машина, сообщает пресс-служба МЧС Якутии.
Сообщение в пожарно-спасательную службу поступило в 11:49.
К счастью, никто не пострадал. Огонь повредил моторный отсек, площадь горения составила два квадратных метра.
На тушение привлекались девять человек личного состава и две единицы техники.
Фото: «Якутск Вечерний»
Фото: «Якутск Вечерний»
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