В Среднеколымском районе Якутии осудили уроженца Новосибирска, обманувшего нескольких граждан

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Среднеколымском районе уроженца Новосибирска приговорили к семи годам лишения свободы за совершение серии мошенничеств и кражу с банковского счета, сообщает прокуратура Якутии.

Установлено, что мужчина, действуя в составе группы лиц, с декабря 2020 по январь 2021 года размещал в интернете объявления о продаже разных товаров. Причем цены указывал значительно ниже рыночных. Самого товара у него не было. Всего таким образом он обманул 10 граждан.

Кроме того, также действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, он восстановил чужую сим-карту и, получив доступ к банковскому счету потерпевшего, перевел 86 тысяч рублей.

У мужчины оказалась непогашенная судимость. С учетом этого и рецидива преступлений суд назначил ему семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

В отношении его соучастников ранее постановлены обвинительные приговоры.

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