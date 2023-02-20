В Якутске сотрудница алкомаркета похитила более 300 тысяч рублей, прикрывшись стрессом из-за развода

Фото: Иван ВИСЛОВ

В полицию Якутска обратились представители сети алкогольных маркетов с заявлением о краже крупной суммы денег из сейфа, сообщает пресс-служба МВД Якутии.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемую в хищении, ею оказалась 25-летняя сотрудница этого алкомаркета, которая долго время работала там администратором.

Выяснилось, что в один из рабочих дней она, зная код от сейфа, тайно похитила оттуда 220 тысяч рублей, а спустя несколько дней — еще 100 тысяч рублей. Присвоенными деньгами она погасила свои долги.

По словам подозреваемой, она пошла на этот шаг из-за стресса от бракоразводного процесса.

По двум эпизодам возбуждены уголовные дела по ст. 160 «Присвоение или растрата» УК РФ. Девушка сейчас находится под подпиской о невыезде.

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