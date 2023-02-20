В Верхоянском районе Якутии присяжные признали местного жителя виновным в убийстве

Фото: army-today.ru

В Верхоянском районе состоялся суд присяжных заседателей над местным жителем по обвинению в убийстве и умышленном повреждении чужого имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

Установлено, что в ночь на 1 января 2022 года подсудимый, будучи пьяным, поссорился с потерпевшим. Когда тот вышел из дома, обвиняемый выскочил за ним на улицу и выстрелил из ружья «ИЖ-54» ему вслед. От полученного ранения тот скончался.

После этого подсудимый повредил ружьем автомобиль убитого.

В ходе судебного заседания мужчина свою вину не признал, утверждая, что выстрелил по неосторожности. Однако доказательства говорили об обратном.

Его признали виновным по ч. 1 ст. 105 и ч. 1 ст. 167 УК РФ. Приговор — 8,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.

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