Отключения света, горячей и холодной воды в Якутске на 20 февраля

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

В понедельник, 20 февраля, в Якутске временно прервется подача электричества и воды в связи с ремонтными работами, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба города.

ЯТЭЦ предупреждает об отключениях:

- горячей воды:

09.00 - 12.00 – ул. Ярославского 3/1, 5, 5/1, 6, 7, 7/1, 9, 9/1, 9А, 11, 5/1, 13, 13А (Центр технического творчества), 13/1, 13/2, 15, 15/1, 15/2, 17, 19, 19/1, 19/2, 21 (школа №26), 27 (детская школа искусств №1), ул. Чернышевского 4, 4/1, 6, 8, 8/1, 8/2 (д/с №16 «Золотинка»), 10, КНС, 12, 12/1, 12/2 (д/к №10 «Туллукчаан»), 12/3 (д/к №9 «Якутяночка»), 14, 14/1, 14/2, 16, 16/1, ул. Аммосова 4, 4/1, 4/2, 4/3, 5 с дробями, 6, 6/1, 6/2, 9, ул. Кирова 14, ул. Курашова 2, ул. Хабарова 2;

09.30 - 11.00 – ул. Дзержинского 45/2, 43/2, ул. Халтурина 14, 16, 18, 13/1, ул. Строителей 9, 7;

09.30 - 11.30 – 157 квартал: 50 лет Советской Армии 10, 12/1, 6/1, 6/2, 2, 8, 6, 4, 12, ул. Кальвица 2/2, 2/3, 2/5, 2/1, 29 квартал, ул. Богдана Чижика 1//1 (д/с №2 «Олененок»), 20, 20/1, 20/2, 18, 16, ул. Федора Попова 2/2, 20, пер. Энергетиков 2/1.

- теплоснабжения:

09.00 - 12.00 – ул. Ломоносова 53, 55, 57;

09.30 - 11.00 – ул. Рихарда Зорге 5/6.

ЦРЭС предупреждает об отключениях электроэнергии:

09.00 - 12.00 – ул. Пекарского, ул. Семилетки, ул. 8 Марта, ул. Дальняя, ул. Тимирязева, ул. Байкалова, ул. Крупской, ул. Гастелло, ул. Неустроева, пер. Заложный;

09.30 - 12.00 – кинотеатр «Центральный», светофор Ленина - Курашова, Сахателеком, Орджоникидзе 7/1;

09.30 - 13.30 – район Сайсары, Три Сосны, Сергеляхское шоссе 12 - 14 км;

13.30 - 17.00 – ул. Асямова, ул. Феликса Кона, ул. Котенко.

АО «Теплоэнергия» предупреждает об отключениях:

- горячей воды:

10.00 - 12.00 – ул. Каландаришвили 1, 3, 5, ул. Кулаковского 26, 28, 30, пр. Ленина 48;

- холодной воды:

10.00 - 13.00 – ул. Лермонтова 158/1, 160, 162, 162/1, ул. Шевченко 1, 2/1, 2/2, 2а, 4;

- теплоснабжения:

10.00 - 13.00 – ул. Лермонтова 158/1, 160, 162, 162/1, ул. Шевченко 1, 2/1, 2/2, 2а, 4.

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