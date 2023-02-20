Из-за действий своей лишенной прав матери четверо детей в Якутии, живущие с отцом, недополучили около 300 тысяч

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В Верхневилюйском районе вынесен приговор местной жительнице по уголовному делу о мошенничествах при получении выплат на детей, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

У женщины четверо несовершеннолетних детей, и она получала на них раньше ежемесячное пособие. Но позже ее ограничили, а потом и вовсе лишили родительских прав.

Однако женщина не захотела расставаться с источником средств и скрыла факт лишения прав. Более того, она оформила документы на другое пособие и три месяца получала по нему выплаты.

Всего таким образом якутянка обогатилась на сумму свыше 290 тысяч рублей, предназначенных ее детям. Деньгами распорядилась по своему усмотрению.

Все это время дети жили с отцом, который не знал об этой матпомощи от государства.

Нерадивую мать признали виновной в совершении двух эпизодов мошенничества — ч. 1 ст. 159.2 УК РФ. Суд приговорил ее 230 часам обязательных работ.

Также осужденная должна вернуть всю похищенную у детей сумму. Приговор вступил в силу.

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