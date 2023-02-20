В Якутии обслуживающая организация выплатит 50 тысяч рублей ребенку, получившему травму на улице из-за гололеда

Фото: Евгения ГУСЕВА

В городе Удачном Мирнинского района суд взыскал с обслуживающей организации компенсацию морального вреда в пользу ребенка, получившего травму на улице в результате гололеда. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

Девочка получила перелом, когда поскользнулась на тротуаре перед детской площадкой. Это произошло из-за того, что обслуживающая организация своевременно не очистила тротуары от снега и льда и не отсыпала их противогололедной смесью.

Суд удовлетворил исковое заявление прокуратуры города Удачного, в пользу несовершеннолетней взыскана компенсация морального вреда в сумме 50 тысяч рублей. Решение суда не вступило в законную силу.

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