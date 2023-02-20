В Якутии встретили раненого бойца с зоны СВО

Фото: пресс-служба управления Госстройжилнадзора Якутии

18 февраля в аэропорту Якутска встретили мобилизованного бойца из поселка Черский, который вернулся в отпуск по ранению, сообщает пресс-служба управления Госстройжилнадзора республики.

Александр был призван на службу в рамках частичной мобилизации в сентябре прошлого года, имеет редкую военную специальность. Во время боевых действий получил осколочное ранение в ногу. Его ждет медицинская реабилитация и долгожданная встреча с женой и тремя детьми.

Он член родовой общины Нижнеколымского района, представитель коренного малочисленного народа Севера, работает в общине бригадиром-оленеводом. Сегодня район решает вопрос об увольнении его со службы.

От имени главы Якутии Айсена Николаева бойцу вручили специально выкованный якутский нож и пожелали ему скорейшего выздоровления.

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