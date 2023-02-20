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НовостиОбщество20 февраля 2023 1:10

В Нижнем Бестяхе остановили пьяного таттинского таксиста, везшего пассажиров из Якутска за 1800 рублей

В Якутии таксист ответит в суде за перевозку пассажиров в пьяном состоянии
Светлана СТЕПАНОВА
Фото: прокуратура Якутии

Фото: прокуратура Якутии

В поселке Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района полиция остановила Toyota Hiace под управлением водителя в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

Оказалось, что это таксист, везший троих пассажиров, в том числе одного ребенка, из Якутска в Таттинский район. За проезд он взял с каждого по 1800 рублей.

Своими действиями он поставил жизни и здоровье своих пассажиров под угрозу. Мужчину отстранили от управления транспортным средством. И завели на него уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Дело направлено в суд.

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