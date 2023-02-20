Якутянин Назар Андреев выиграл турнир класса «А» по боксу

Фото: Sportyakutia.ru

С 13 по 18 февраля в городе Люберцы прошли XXXIII всероссийские соревнования по боксу класса «А» среди мужчин памяти мастеров спорта СССР Юрия Капитонова, Владимира Кузина и заслуженного тренера России Александра Шедеркина, сообщает «Спорт Якутии».

Этот турнир является визитной карточкой городского округа, и проходил в Люберцах в 33-й раз. На престижном турнире в весовой категории до 80 кг чемпионом стал мастер спорта России из Якутии Назар Андреев.

Якутский боксер провел два боя. В полуфинальном поединке он победил чемпиона России и бронзового призера чемпионата мира 2021 года Савелия Садому.

В финальном бою Назар Андреев одержал победу над хозяином ринга, мастером спорта РФ Сергеем Оганисяном.

Назар Андреев родом из пригородного поселка Маган. Является чемпионом города Москвы, серебряным призер Спартакиады молодежи России в Уфе, серебряным призером международного турнир памяти Джулиуса Торма в Чехии и так далее. Выступает в весовой категории до 75 и 80 кг. Первым тренером спортсмена является Михаил Валь, личный наставник — Василий Лисица.

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