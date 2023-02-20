В мэрии Якутска — новые кадровые назначения

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

20 февраля на общегородской планерке мэр Якутска Евгений Григорьев сообщил о новых кадровых назначениях.

Управление муниципальных инспекций возглавил Александр Лукин.

Агентство земельных отношений возглавил Сергей Тимошенко. Ранее он являлся заместителем руководителя агентства.

Сергей Тимошенко. Фото: Агентство земельных отношений

А ранее возглавлявшая Агентство земельных отношений Акулина Друзьянова перешла на работу в Департамент имущественных и земельных отношений на должность заместителя руководителя.

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