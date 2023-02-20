В Якутии за сутки выявили 45 новых случаев коронавируса

Фото: Михаил ФРОЛОВ

По состоянию на 20 февраля 2023 года в Якутии за минувшие сутки выявили 45 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщила в своем телеграм-канале вице-премьер республики Ольга Балабкина.

Из них в Якутске зафиксировали 21 случай, в Чурапчинском районе — шесть, в Нерюнгринском — пять, в Алданском, Мирнинском, Нюрбинском — по три, в Олекминском, Сунтарском — по два.

За сутки лаборатории республики провели 522 исследования на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 758 033 теста.

В больницы республики за прошедшие сутки госпитализированы два человека с ковидом, выздоровели семь.

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