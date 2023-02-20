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НовостиОбщество20 февраля 2023 0:40

В Якутске 20 и 21 февраля будут проводиться антитеррористические учения

С 6 часов утра до 11.30 будет перекрыта улица Белинского
Мария МАКАРОВА
Фото: t.me/exostolicy

Фото: t.me/exostolicy

20 и 21 февраля в Якутске будут проводиться антитеррористические учения по проверке готовности сил и средств к террористическим угрозам, сообщает оперштаб республики.

Основные действия будут отрабатываться в районе Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова. В связи с этим временно будет перекрыта улица Белинского на отрезке от улицы Каландаришвили до улицы Кулаковского. Ограничения продлятся с 6 часов утра до 11.30.

На расписание движения маршрутных автобусов антитеррористические учения не повлияют.

Жителей города просят с пониманием отнестись к проведению учений и заранее предусмотреть альтернативные маршруты движения на автомобильном транспорте.

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