Прогноз погоды в Якутске на понедельник, 20 февраля

Фото: KP.RU

Днем 20 февраля в Якутске температура воздуха составит до -26 градусов, сообщает Якутское УГМС.

«Ночью небольшой снег, днем преимущественно без осадков, ветер переменный 1-4 м/с. Ночью -36-38°, днем -26,-28°», — говорится в прогнозе.

Сегодня в три часа дня в столице республики зафиксировали -29 градусов, штиль.

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