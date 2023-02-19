Газификацию Олекминского района Якутии завершат в 2026 году

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Газификацию Олекминского района планируется завершить в 2026 году, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

«В 2023 году начнем реальную газификацию населенных пунктов района. Планируем завершить ее до конца 2026 года. Это будет прорыв в развитии Олекминского района и значительно улучшит качество жизни олекминчан», — сказал глава республики Айсен Николаев по итогам совещания в городе Олекминске.

Это город Олекминск, села Юнкюр, Улахан-Мунгку, Олёкминское, Кяччи, Абага, Центральная Абага, Нефтебаза, Селиваново и Солянка.

Руководитель региона поставил соответствующую задачу перед правительством республики, компанией «Сахатранснефтегаз» и руководством района.

Отмечается, что всего в рамках соглашения с компанией «Газпром» газ проведут в 21 населенный пункт в четырех районах республики, прилегающих к магистральному газопроводу «Сила Сибири».

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