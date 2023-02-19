В понедельник на юге и западе Якутии потеплеет до -14 градусов

Фото: KP.RU

В понедельник, 20 февраля, на западе и юге температура днем составит -14-19 градусов, ночью -24-29, сообщает Якутское УГМС.

В это же время на востоке и северо-востоке региона ночная температура упадет до -46-51 градуса, дневная составит -35-40°.

На Колыме, юго-западе, северо-западе, юге, местами ночью в центре, днем на нижней Лене ожидается небольшой снегопад. На остальной территории без осадков.

На юго-западе и нижней Лене — поземок, порывы южно ветра 9-14 м/с. На побережье Анабарского и Булунского районов метель до 18-23 м/с.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.