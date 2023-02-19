В Абыйском районе Якутии отремонтируют агрошколу

Фото: пресс-служба АГиП Якутии

В Абыйском районе по федеральной программе проведут капитальный ремонт агрошколы, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

Агрошкола находится в селе Сутуруоха — на противоположном берегу реки от поселка Белая Гора. Двухэтажное деревянное здание было построено еще в советское время и давно перестало отвечать современным требованиям.

Проектно-сметную документацию составили в прошлом году, но в данное время ее переделывают — добавляют дополнительные работы. По плану заключение госэкспертизы должны получить весной. Объект включен в перечень 2023 года.

В школе учатся 47 детей, есть свой крупный рогатый скот, огород, мастерская.

Работы проведут в рамках программы «Модернизация школьных систем образования».

В целом по Якутии на капремонт 58 школ в 25 муниципальных образованиях из федерального бюджета выделено почти 2,889 миллиарда рублей. В прошлом году работы завершили в 38 школах.

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