В Якутии «Сахалыы диктант» написали более 150 человек

Фото: НБ РС(Я)

В субботу, 18 февраля, в традиционной просветительской акции «Сахалыы диктант» приняли участие свыше 150 человек, сообщает пресс-служба Национальной библиотеки Якутии.

Очно на четырех площадках библиотеки диктант на якутском языке написали более 60 человек. Онлайн — 95.

В этом году мероприятие посвятили 125-летию со дня рождения писателя и поэта, лингвиста-тюрколога, общественного деятеля Гавриила Баишева-Алтан Сарын. Желающие проверить свою грамотность писали отрывок из его произведения «Киэһээ айан».

Организаторы отмечают, что в тексте использовано много художественных описаний, сохранена орфография автора, есть слова, которые в настоящее время уже не используются, например «курдук/көрдүк», «кытта/гытта» и т.д.

Текст прочитали преподаватели Института языков и культуры народов Северо-Востока РФ СВФУ.

Работы участников оффлайн-диктанта доставят в Национальную библиотеку после проверки в течение недели.

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