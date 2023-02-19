В Якутии за сутки зарегистрировали восемь преступлений

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На территории Якутии за прошедшие сутки зарегистрировано восемь сообщений о преступлениях, сообщает прокуратура республики.

Это причинение тяжкого вреда, две кражи, два факта незаконного оборота наркотиков, а также три случая мошенничества на общую сумму около трех миллионов рублей. В частности, у двух работников детских садов в Якутске и Нерюнгри аферисты похитили 1,2 миллиона и 1,5 миллиона рублей соответственно.

Кроме того, зафиксировали три техногенных пожара в Ленске, Мирном и Намском районе. К счастью, никто не пострадал. Всего с начала года в регионе произошло 255 пожаров, в них погибло восемь человек, пострадало восемь.

ДТП со смертельным исходом не регистрировали.

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