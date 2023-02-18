Прогноз погоды в Якутске на воскресенье, 19 февраля

Фото: KP.RU

Днем 19 февраля температура воздуха в столице республики достигнет минус 25 градусов, сообщает Якутское УГМС.

«Ночью и утром небольшой снег, ветер северный 1-3 м/с. Ночью -32-34°, днем -25-27°», — говорится в прогнозе.

Сегодня днем в три часа в городе зафиксировано минус 29 градусов, ветер 1 м/с.

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