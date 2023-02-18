Видео: в Якутске 72-летний водитель сбил 17-летнюю девушку

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В Якутске утром 18 февраля на перекрестке улиц Федора Попова — Губина сбили пешехода, сообщает пресс-служба ГИБДД Якутии.

72-летний водитель на Lexus LX470 совершил наезд на 17-летнюю девушку. Бригада скорой медицинской помощи доставила ее в больницу с различными травмами.

Выяснилось, что водитель в течение года 22 раза привлекался к административной ответственности по линии ГИБДД. В момент аварии был трезв.

По факту ДТП ведется проверка.

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