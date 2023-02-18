В Олекминском районе Якутии открыли жилой корпус специализированного дома-интерната для престарелых и инвалидов

Фото: t.me/aisen_nikolaev

18 февраля в Олекминске торжественно открыли значимый для республики социальный объект — жилой корпус специализированного дома-интерната для престарелых и инвалидов на 200 мест. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев в своем официальном телеграм-канале.

Для людей, нуждающихся в постоянном уходе и заботе, созданы комфортные условия проживания. На площади 7,5 тысяч кв. м. разместились жилые блоки, а также все для полезного времяпровождения жильцов — трудовые мастерские, зал для спортивных и культурных мероприятий.

Корпус построен по федеральной программе «Старшее поколение» нацпроекта «Демография».

«Рад, что старейшее в республике социальное учреждение и его постояльцы обрели новый дом», — отметил глава Якутии.

Фото: t.me/aisen_nikolaev

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