Житель Нерюнгри потерял около 3 миллионов рублей, пытаясь заработать на «инвестициях»

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Житель Нерюнгринского района лишился около 3 миллионов рублей, решив заработать на «инвестициях», сообщает пресс-служба МВД Якутии.

56-летний водитель увидел в телефоне рекламу «Газпромбанка», в которой говорилось о заработке на инвестициях, и нажал на ссылку.

Через некоторое время потерпевшему позвонил мужчина по имени Максим, начал убеждать, что на игре на бирже можно хорошо заработать и предложил свою помощь. Мужчина согласился, так как искал варианты дополнительного заработка.

По указанию «Максима» якутянин установил на свой телефон программы Skype и Meta Trader, и начал делать ставки. В конечном итоге он взял несколько кредитов и перевел на счета незнакомых лиц 2 686 000 рублей. Теперь мужчине придется ежемесячно выплачивать немалую сумму по кредитным обязательствам.

В полиции предупреждают: не стоит доверять сомнительным предложениям в сети и вкладывать деньги в неизвестные проекты.

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