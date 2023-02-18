Бригада якутских офтальмологов поедет в Мариуполь и другие города ДНР

Фото: Иван ЛУЦКАН

Бригада офтальмологов из Якутии продолжит работу в Донецкой Народной Республике, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Об этом 17 февраля в ходе брифинга из Кировского заявил главный врач Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы Иван Луцкан.

«Это уже третья командировка врачей Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы на территорию ДНР. В соответствии с заявкой, полученной из Кировского, сюда приехала бригада офтальмохирургов. За эти дни уже проведено более 200 операций на глазах и более 500 консультаций», — рассказал главврач.

Иван Луцкан добавил, что врачи работают, несмотря ни на что. Он показал дверь, куда попадали осколки снарядов во время обстрелов по зданию больницы. А за этой дверью якутские офтальмохирурги делают уникальные операции, возвращая зрение жителям города.

Якутская республиканская офтальмологическая клиническая больница продолжает работать в полном объеме и в Якутии.

«Наши мобильные бригады продолжают выезжать в улусы республики. На днях бригада вернулась из Эвено-Бытантайского района. В эти дни наш врач работает в поселке Зырянка. В марте мобильные бригады наших офтальмохирургов поедут в Мирнинский район и вилюйскую группу районов. Очередей в нашей глазной больнице нет, работа продолжается в плановом режиме», — подчеркнул главный врач.

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