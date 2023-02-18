Глава Якутии поручил построить дом семье военнослужащего из Мирнинского района

Фото: Андрей СОРОКИН

Глава Якутии Айсен Николаев поручил помочь семье мобилизованного из Мирнинского района — выделить средства на строительство нового дома взамен сгоревшего, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Об этом Айсена Николаева на встрече попросила супруга военнослужащего, Ксения Султанова. Она рассказала, что раньше семья проживала в частном доме, но в декабре 2022 года случился пожар и все имущество сгорело.

Тогда из маневренного жилищного фонда семье предоставили 3-комнатную квартиру. Однако семья хотела бы переехать в частный дом

«Хорошо, вашу просьбу понимаю, обязательно поможем, средства на строительство дома найдем», — сказал глава Якутии Айсен Николаев. Также он проверил, получает ли семья все положенные выплаты и льготы. Все меры поддержки Султановы получили в полном объеме.

Ксения Султанова в настоящее время находится в отпуске по уходу за ребенком. В семье двое детей — дочери 6 лет, сыну 7 месяцев. Семья поддерживает с отцом постоянную связь, знает, где он служит. Дети рассказали, что очень скучают по папе и ждут его домой. Глава республики пожелал семье скорейшего возвращения отца.

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