В Якутии выявлено 49 новых случаев коронавирусной инфекции

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По состоянию на 18 февраля в Якутии зарегистрировано 49 новых случаев COVID-19, сообщает в своем телеграм-канале заместитель руководителя оперштаба республики Ольга Балабкина.

В том числе в городе Якутске — 26 случаев, в Мирнинском районе — 6 случаев, в Алданском районе — 5 случаев, в Олекминском районе — 4 случая, в Нерюнгринском районе — 3 случая, в Ленском и Усть-Майском районах — по 2 случая, в Намском районе — 1 случай.

За сутки лабораториями республики проведено 1.382 исследования на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 756 466 тестов.

За последние сутки госпитализировано 13 человек, выздоровело 26 человек. Лечение в стационарах получают 18,3% больных, в амбулаторных условиях — 81,7%. Из 103 развернутых коек для лечения больных COVID-19 свободно 21,4%.

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